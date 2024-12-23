Росія на них не зважає: які втрати військ КНДР на Курщині

Владімір Путін наказав витіснити ЗСУ з Курщини, але не уточнив коли саме це станеться. Наразі російські війська та північнокорейські солдати, які їм допомагають, зазнають у Курській області великих втрат.

Володимир Зеленський повідомив, що втрати КНДР вбитими й пораненими становлять 3 тисячі осіб. Як розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, це третина всього північнокорейського корпусу, який відправили Росії.

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Чому Росія не зважає на втрати КНДР

КНДР відправила на Курщину приблизно 10 тисяч солдатів, ще приблизно 3 тисячі зараз перебувають на іншій території країни-агресорки. Третина втрат є дуже серйозним викликом для Північної Кореї.

Але для росіян це не втрати, вони на них не зважають. Для російського угруповання чисельністю 50 – 60 тисяч втрати 3 тисячі ні про що не говорять,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Росіяни користуються північнокорейськими солдатами як розхідним матеріалом. Саме цим можна пояснити їхні великі втрати на Курщині. Цих бійців використовують як приманку для того, щоб виявити українські вогневі позиції, а потім відпрацювати по них артилерією чи авіацією.

Останнім часом стає дедалі помітніше, що північних корейців просто "висипають" із засобів пересування на поля, показують їм курс і вони просто рухаються для того, щоб виявити позиції ЗСУ. У такому режимі працює Росія і звідси випливають великі втрати армії КНДР.

Українська розвідка має підтвердження знищення військових як зі своїх каналів, так і через радіоперехоплення та свідчення людей, які там перебувають.