Росія може залучити війська КНДР для зимових атак на Сході

Кремль може використати війська КНДР для штурмів на сході України взимку. Така співпраця може стати частиною ширшого альянсу проти Заходу.

Росія може послати військових із Північної Кореї для зимових штурмів на сході України, зокрема в районі Покровська. Про це повідомляє The Guardian.

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Чому КНДР може направити війська в Україну?

Аналітик британського центру RUSI Сем Кренні-Еванс зазначає, що солдати КНДР можуть виконувати різноманітні функції: біля лінії фронту "для підтримки логістики та інженерії – переміщення боєприпасів, копання укріплень" або глибше в тилу або всередині Росії, щоб звільнити більше власних військ Кремля, або просто піти "на тренувальну ротацію", де вони "просто отримають бойові знання".

Такий союз зміцнює "вісь потрясінь". До нього входять Росія, Північна Корея, Іран та Китай з метою кинути виклик військовій домінації Заходу. За словами Річарда Фонтейна з Центру нової американської безпеки, Кремль надає політичну підтримку Пхеньяну, яку раніше надавав тільки Пекін. Також можлива передача військових технологій, зокрема ракетних і підводних.

З серпня КНДР відправила Росії близько 8 мільйонів снарядів різного калібру.

NIS вважає, що вона відстежувала 70 поставлень боєприпасів – снарядів, ракет і протитанкових ракет – з Північної Кореї до Росії з серпня минулого року, перевозячи за оцінками 8 мм патронів зброї, включаючи російські 152-мм і 122-мм снаряди, настільки важливі для руйнівних фронтових атак Москви,

– повідомила розвідка Південної Кореї.