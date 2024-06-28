Війська КНДР уже були в Україні: Світан припустив їхні функції

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що є інформація про намір Північної Кореї надіслати на окуповану територію України свої інженерні війська. Це робиться, щоб північнокорейські солдати допомагали окупантам "відновлювати" зруйновану інфраструктуру.

Кремль хоче платити північнокорейським солдатам до 800 доларів за "роботу". КНДР може надіслати військово-будівельні сили в окуповану частину Донецької області в липні 2024 року. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив думку 24 Каналу, що в Україні вже були військовослужбовці з КНДР.

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Не перший заїзд військових КНДР в Україну

На думку Світана, північнокорейські солдати вже були в Україні. З його слів, це логічно, адже Північна Корея надсилала в Росію свою зброю, яку мали б супроводжувати спеціалісти.

Вже рік КНДР надсилає свої зразки військової техніки, однозначно, що з ними мали заходити й супроводжувальні особи. У росіян було безліч нарікань на ці ракети, артилерію, боєприпаси, тому північнокорейці точно були на нашій території,

– вважає Світан.

Війська КНДР можуть потрапити під удар

Військовий експерт зауважив, де б не базувалися північнокорейські військові частини, вони можуть потрапити під удар. Як пріоритетно Росія буде використовувати ці війська буде залежати від того, які саме частини приїдуть, з яким озброєннями і якими завданнями. Світан наголосив, що північнокорейські солдати автоматично перетворяться на окупантів, коли прийдуть на територію України.

Для України нічого незвичайного в цьому не буде, тільки збільшиться кількість військ противника, суттєво ми це не помітимо, а от наші партнери – навпаки,

– наголосив Світан.

"Як тільки північнокорейські частини масово почнуть з’являтися на лінії бойового зіткнення, буде прийнято багато рішень на користь України. Серед таких: розгортання інженерних і військових місій на нашій території; передача бойових механізмів від Південної Кореї, Японії", – прогнозує Світан.