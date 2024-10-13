Пхеньян може стати серйозним гравцем у нашій війні, – Чмут про загрози від військових КНДР

У Росії кілька тисяч військових із КНДР проходять навчання та можуть бути відправлені на війну проти України. Тарас Чмут та Максим Жорін прокоментували це.

Український військовий та аналітик вважає, що КНДР може стати серйозним гравцем у нашій війні. За його словами, це може стати мобілізаційним ресурсом для Росії.

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Загроза прориву фронту

Північна Корея взяла на себе 70% зовнішніх поставок боєприпасів Росії. Водночас, за словами Чмута, одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту на приблизно 10 тисяч підготовлених військових може мати наслідки. Зокрема, призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір.

Крім цього, командир третьої штурмової Максим Жорін також висловив переконання, що окремі спеціалісти Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з Росією. Зокрема, мовиться про ППО, інженерів та інших.

Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу,

– пояснив він.

Жорін вважає, що залучення північнокорейських військових – цілком реальна історія. Він наголосив, що Північна Корея не обмежена у тому, чим може допомагати Росії. Він також підкреслив, що санкціями її не налякати.