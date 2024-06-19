Крок до Третьої світової: угода Росії та КНДР може бути небезпечною для всього світу

Кремлівський диктатор Владімір Путін навідався до свого північнокорейського "колеги" Кім Чен Ина. Ймовірно, візит має на меті поглибити військову співпрацю двох країн.

Путін, найімовірніше, не лише їздив випрошувати у КНДР артилерійські снаряди. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що співробітництво Москви з Пхеньяном може стати набагато небезпечнішим.

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Небезпечна співпраця

Владімір Путін з візитом навідався до КНДР. Він уже провів переговори з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, за підсумки яких було підписано меморандум про поглиблення співпраці.

Російські пропагандисти розповідають про те, що на Заході, мовляв, дуже сильно побоюються цього документу та співпрацю Москви та Пхеньяну загалом.

Насправді є чого побоюватися. Я прочитав повідомлення агентства "Корея сьогодні", де усіляко підтримують окупацію України. Є навіть стаття Кім Чен Ина, де він говорить про спільні з Росією зусилля у сфері безпеки. Це може, наприклад, означати відправку північнокорейських військ у Росію,

– зазначив Михайло Шейтельман.

Захід справді може бути стривоженим саме через те, що Північна Корея відправить війська до Росії. Тим паче Росія посилено шукає, звідки ще можна залучити живу силу. Зокрема, на фронті вже помічали чимало найманців з країн Африки.

"Путін може попросити Кім Чен Ина відправити війська на фронт. Якщо це буде неофіційна допомога, тобто відправлять якихось 1000 корейців – це не страшно. Але якщо це буде справжня, масштабна відправка військових на фронт, то це страшно вже й для Заходу. Адже тоді він не зможе залишитись осторонь", – пояснив політтехнолог.

Безперечно, у такому випадку Україна не залишиться без допомоги. Насамперед США не можуть не відреагувати на такі дії Північної Кореї. Шейтельман переконаний, якщо до Росії справді відправлять військових з КНДР, то і США, й інші країни будуть змушені вступити у війну.

Домовленості Росії та КНДР

Зауважимо, що Владімір Путін та Кім Чен Ин підписали новий договір з Кім Чен Ином про "всеосяжне стратегічне партнерство". Зокрема, Путін заявив, що цей догорів передбачатиме "надання допомоги при агресії проти одного з учасників". Крім того, це може стати початком розвитку військово-технічної співпраці країн.

Припускають, що Путін їхав до КНДР, аби насамперед домовитися про постачання снарядів. Раніше з'являлась інформація про те, що Росії могли передати близько 5 мільйонів артилерійських снарядів.