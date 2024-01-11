Навіщо КНДР дає Росії ракети, що можуть нести ядерний боєзаряд: пояснення Південної Кореї в ООН

Представник Південної Кореї в ООН пояснив, навіщо Північна Корея передає Росії ракети для атак по Україні. Зокрема, мовиться про балістичні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди.

Хван Чжун Кук 10 січня в ООН запевнив, що вони рішуче засуджують дії КНДР. Раніше у Білому домі заявили, що Росія цими ракетами могла атакувати Україну 30 грудня, 2 та 6 січня.

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Навіщо Північна Корея передає ракети для атак по Україні

Експортуючи ракети в Росію, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон своїх ракет, здатних нести ядерну зброю,

– заявив представник Південної Кореї.

За його словами, це "безглузде ігнорування територіальної цілісності України".

Окрім того, Хван Чжун Кук розповів, що за експертними оцінками, по Україні випустили ракету KN-23, яка, згідно з твердженнями КНДР, здатна доставляти ядерні боєголовки.

Він пояснив, що такі вчинки КНДР є демонстрацією екзистенціальної загрози для Південної Кореї. Адже одна з ракет подолала 460 кілометрів, що проєктує загрозу ядерного удару для більшої частини Кореї з боку КНДР, аж до портового міста Бусан.

Росія могла атакувати Україну ракетами, наданими КНДР