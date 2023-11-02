Їхні запаси не безмежні, – Юсов про постачання Росії снарядів з КНДР

У Південній Кореї повідомили, що КНДР могла передати Росії близько мільйона артилерійських снарядів. Водночас північнокорейська влада не зможе повністю покрити потреби загарбників на фронті.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зауважив, що КНДР самій потрібні снаряди для власних потреб, передає 24 Канал.

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Що відомо передавання снарядів КНДР Росії

Юсов зазначив, що ГУР відомий факт співпраці Північної Кореї із державою-агресором. Проте стосовно точної кількості переданих снарядів – ситуація постійно уточнюється.

Крім того, представник розвідки наголосив, що ГУР також знає номенклатуру, яку передала КНДР. Мовиться про боєкомплекти, артилерійські снаряди та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.

Втім, запаси Північної Кореї значні, але не безмежні. Й лише Північна Корея покривати потребу Росії в артснарядах у війні проти України не може,

– сказав Юсов.

Він зауважив, що цифри, які навели у Південній Кореї у мільйон снарядів, це партія лише за 2 місяці війни. Однак, за його словами, країна подібними темпами не може постачати Росії зброю і тим самим послаблювати себе. Адже північнокорейської влади є свої плани, геополітичні цілі й амбіції.

Яка ситуація у Росії з артустановками

Юсов підкреслив, що у Росії є значні проблеми з артустановками, зокрема, як із виробництвом нових, так і з розконсервуванням старих. Мовиться про умови зберігання й інтенсивності використання стволів на лінії фронту.

"Ворог почав стикатися з проблемами, Ті самі аналітики зауважують, що останнім часом на лінії фронту Україні вдалося встановити на багатьох ділянках паритет і не лише шляхом кількості, тут ніхто не змагається, а шляхом якості й точності", – наголосив він.

Водночас представник ГУР МО зауважив, що Росія залишається армією, яка робить ставку багато в чому саме на артилерію і на окремих ділянках. Так, вони можуть сконцентрувати велику вогневу міць, забезпечивши вогневий вал, який використовували й раніше.

Однак Юсов сказав, що в цілому в режимі високої інтенсивності по всій лінії фронту ворогу важко забезпечувати достатню інтенсивність вогню.

Що сказали про снаряди з КНДР у РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного марафону зазначив, що інформація про постачання Росії мільйона снарядів від КНДР говорить про проблеми агресора з виробництвом зброї.

Спроможностей у Росії стає все менше і менше. І тому нам треба своє робити, у нас є свої партнери,

– підкреслив він.

Крім того, він наголосив, що повідомлення про те, що Україна буцімто втрачає підтримку міжнародних партнерів є лише російською пропагандою. Адже, за його словами, всі заяви, які зробили наші союзники з початку повномасштабного вторгнення Росії залишаються в силі.