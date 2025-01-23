Росія у 2025 році знову отримає ракети від КНДР: Буданов назвав кількість

Росія отримує зброю та солдатів від КНДР. Очільник ГУР пояснив, скільки ракет зможе отримати агресорка протягом 2025 року.

Кирило Буданов розповів, що у 2025 році Північна Корея передасть Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23. Про це пише 24 Канал із посиланням на The War Zone.

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Також можуть відправити підкріплення

За словами Буданова, у 2024 році КНДР передала Росії 148 таких ракет.

Очільник ГУР зазначив, що за останні три місяці Північна Корея поставила Росії близько 120 одиниць 170 міліметрових самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 одиниць 240 міліметрових реактивних систем залпового вогню М-1991, а також, ймовірно, у майбутньому надішле росіянам ще принаймні стільки ж.

Буданов наголосив, що таких систем у КНДР багато.

170 міліметрова зброя має потужний боєкомплект і хорошу здатність. 240 міліметрові РСЗВ схожі на будь-які інші важкі системи. Вони створюють більше проблем на передовій,

– додав він.

Водночас КНДР також може знову відправити своїх військових у Курську область. Буданов підкреслив, що багато наземних військ не очікують. За його словами, північнокорейські військові як біологічні роботи.