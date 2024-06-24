Скільки снарядів Північна Корея могла передати Росії тільки за пів року

Північна Корея могла передати Кремлю тільки за останні 6 місяців 1,6 мільйона артилерійських снарядів. Зокрема, мовиться про понад 74 тисячі метричних тонн вибухівки.

Журналісти повідомили про це з посиланням на інформацію Центру передових оборонних досліджень C4ADS. До речі, Путін у червні вперше за 24 роки відвідав КНДР та підписав з Північною Кореєю договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

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Що відомо про снаряди від Північної Кореї

Дані, отримані некомерційною організацією глобальної безпеки C4ADS, охоплюють постачання із серпня 2023 року по січень 2024 року й показують, що понад 74 000 метричних тонн вибухівки було розподілено з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 місць, здебільшого – вздовж західної частини Росії неподалік кордону з Україною,

– заявило видання.

Журналісти проаналізували, що ця вага дорівнює орієнтовно 1,6 мільйона артилерійських снарядів того типу, який Росія використовувала у війні проти України.

У документах снаряди записали як вибухівку, хоча на об'єктах, куди прибули вантажі, зазначали, що мовиться про боєприпаси.

14 червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив в інтерв'ю, що Північна Корея відправила у Росію контейнери, в яких можуть бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів

Окрім того, у підписаному Путіним та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином договорі про "всеосяжне стратегічне партнерство" мовиться про взаємну допомогу "в разі агресії проти одного з учасників". Після цього США, Південна Корея та Японія заявили, що засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією.