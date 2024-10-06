Величезна загроза для Східної Азії: у що може перерости співпраця Росії та КНДР

За підрахунками західних ЗМІ, КНДР постачає Росії приблизно 3 мільйони снарядів на рік. Також стало відомо, що 3 жовтня, внаслідок удару по Донецьку, загинуло 6 офіцерів з Північної Кореї.

Все, що робить КНДР для допомоги Росії, узгоджено з Сі Цзіньпінем. Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, додавши, що Китаю вигідно будувати автократичну мережу.

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Як саме співпрацюють КНДР та Росія

Допомога країні-агресорці від КНДР є дуже серйозною та вагомою. Зокрема озвучували цифру про майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Зі свого боку Росія передає розробки, зокрема з'явилася інформація, що Північна Корея почала випускати власну версію російського дрона-камікадзе "Ланцет".

Це дуже тривожні новини, бо незрозуміло в яких обсягах вироблятимуть дрони. Відколи Китай дав дозвіл на розблокування північнокорейського військового заводу, там почали активно створювати різні засоби,

– підкреслив Артур Харитонов.

Раніше компонентів для цього бракувало, але тепер те, що їде з Китаю в Росію, також потрапляє в КНДР.

Північна Корея може почати нову війну

Щодо ліквідації у Донецьку офіцерів з Північної Кореї – це також недобрі повідомлення. Адже давно були ризики, що країна почне підтримувати Росію ще й особовим складом, перекидаючи свої підрозділи на окуповану територію.

Ще до того КНДР і Росія обмінювалися представниками молодіжних організацій. Звісно, це не була звичайна молодь, а воєнізовані структури. Тому треба уважно ставитись до таких загроз.

Працюючи у такому форматі співпраці з Росією, Північна Корея може готуватися до власної війни, до вторгнення у Південну Корею, нападу на Японію. Це величезна загроза для всієї Східної Азії,

– наголосив Артур Харитонов.

Він додав, що війна в Україні сьогодні – може обернутися війною в Східній Азії завтра. Тому треба дуже уважно дивитися до того, що росіяни роблять не в Європі, а насамперед в Азії, де вони "годуються". Адже саме КНДР є причиною продовження російської війни.