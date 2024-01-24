КНДР – більш ефективний партнер для Росії щодо артилерії, ніж для нас Захід, – Кулеба

Росія продовжує отримувати зброю та ракети від КНДР. Як зазначив Дмитро Кулеба, Пхеньян для Москви у плані постачання артилерії ефективніший партнер, ніж для України – Захід.

Відповідну думку він міністр закордонних справ озвучив в інтерв'ю. Дмитро Кулеба наголосив, що це має змінитися.

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Масштаби війни вимагають більшого, – Кулеба

Міністр заявив, що Росія явно переважає Україну у питанні постачання артилерійських боєприпасів. За його словами, одна з причин полягає у наданні відповідного озброєння від Північної Кореї.

Як би абсурдно це не звучало, але складається враження, що Північна Корея для Росії – ефективніший партнер, ніж наші друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися,

– наголосив міністр.

Він додав, що Україна цінує все, що отримує. Але зазначив, що масштаби війни вимагають більшого. Кулеба підкреслив, що війна без достатньої кількості артилерійських боєприпасів коштує багатьом українським солдатам життя.

Очільник Міністерства закордонних справ закликав західних союзників, а також оборонну промисловість припинити звинувачувати один одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують виробництво.

Коли справа доходить до прийняття конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери іноді тонуть у нескінченних дискусіях. Але немає часу тонути, треба пливти,

– підкреслив Кулеба.

Власне, в інтерв'ю Дмитро Кулеба наголосив, що ситуація на фронті складна. Пов'язано це з дефіцитом постачання боєприпасів. Він підкреслив, що "ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому".

Також міністр закордонних справ зазначив, що масований ракетний удар, якого Росія завдала зранку 23 січня, – демонстрація того, що нашій державі потрібно більше систем ППО, а також ракет до них.

Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції,

– наголосив Кулеба.

Очільник відомства підкреслив, що потреби України "не відповідають оборонним потребам" країн Заходу.

Водночас глава української дипломатії наголосив на необхідності далекобійних ракет Taurus. Він підкреслив, що Україна не битиме ними по Москві. У цих ракет є інше важливе завдання.

Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву або будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібен Taurus для знищення російської військової інфраструктури за лінією фронту на території України,

– наголосив міністр.

В інтерв'ю він також зазначив, що найкращий спосіб забезпечити безпеку як Німеччини, так і інших країн Європи – "надати Україні все необхідне для перемоги над Росією та звільнення українських територій".