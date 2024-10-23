Це катастрофа для Південної Кореї: чим росіяни "розраховуються" з КНДР за її військо

Росіяни через нестачу особового складу почали використовувати на Курщині свої елітні підрозділи, що належать до ракетних військ стратегічного призначення і обслуговують компоненти "ядерної тріади". Також через дефіцит живої сили окупанти залучають війська КНДР.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, чим саме Росія розплачуватиметься з Північною Корею за її військових. Також це наражатиме на небезпеку Південну Корею.

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Не вистачає ресурсів

Росіяни змушені залучати до боїв в Курській області зведені підрозділи РВСП, які входять до ядерної тріади. Це ті самі війська, що експлуатують "Тополі", "Ярси", "Сармати".

Однак Росія і раніше так вчиняла, коли формувала аналогічні підрозділи зі штату повітряно-космічних сил – з технічного персоналу аеродромів, охоронної служби тощо.

Це звісно пов'язано з тим, що їм не вистачає штатних підрозділів збройних сил сухопутних військ для виконання всіх завдань. Ба більше, росіяни намагаються зібрати "гарматне м'ясо" по всьому світу, адже за них воюють найманці з багатьох африканських країн, Індії та інших держав,

– зауважив Катков.

Коли Пхеньян перекидає свої війська на війну в Україну, він фактично торгує "гарматним м'ясом". За даними ГУР, північнокорейські військові проходять лише базовий військовий вишкіл в Росії. При цьому війська, які КНДР передала росіянам, це представники сил спецпризначення – це найкращі, найбоєздатніші підрозділи армії КНДР.

Це означає, що північнокорейці отримають паспорти громадян Росії, стануть "якутами" чи "бурятами" і будуть воювати пліч-о-пліч з російськими підрозділами у Курській області і, можливо, на інших відтинках фронту.

"Також дуже важливий аспект, чим саме Росія буде розраховуватись з Північною Кореєю за те, що віддає їй своє військо. Наслідки цього світ, напевно, буде розгрібати найближче сторіччя, а може і два", – зазначив головний редактор Defense Express.

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Таких технологій ще не існує

Як повідомило ГУР, одним з елементів оплати з боку Москви північнокорейського "гарматного м'яса" може бути передача Пхеньяну технологій з мініатюризації ядерних боєприпасів для тактичного ядерного озброєння.

Цілком можливо, і це вже моє припущення, що йдеться про надання КНДР технології зі створення ядерних артилерійських боєприпасів калібру 152, 170 міліметрів під артилерійські системи, які є на озброєнні Північної Кореї,

– наголосив Катков.

Армія КНДР має велику кількість артилерійських систем, і додача до них ядерних боєприпасів, – це, на його думку, катастрофа для Південної Кореї.

Він нагадав, що 170-міліметрова гаубиця має дальність стрільби активно-реактивним снарядом 60 кілометрів. Це означає, що вона може влучати ядерними боєприпасами по Сеулу, не дуже наближаючись до переднього краю демілітаризованої зони.

Південна Корея вклала величезні ресурси в те, щоб перехоплювати балістичні ракети. А зараз може виникнути ситуація, коли їй доведеться полювати за артилерією. Проте КНДР має 8,5 тисяч великокаліберних стволів, які можуть вести артилерійський вогонь.

Неможливо провести таку контрбатарейну боротьбу, щоб перехопити артилерійські снаряди, адже таких технологій ще не існує,

– відзначив він.

Виконати завдання з відсунення артилерії КНДР від своїх міст Південна Корея також не зможе, тому що демілітаризована зона завширки 4 кілометри і є однією з найбільш замінованих в світі. Крім того, вона ще й укріплена з обох боків потужними фортифікаціями.

Враховуючи те, що КНДР може розпочати розповсюджувати цю технологію по всьому світу, наслідки цього людство буде дуже довго розгрібати,

– підкреслив Олег Катков.

Зазначимо, що за словами очільника ГУР Кирила Буданова, Росія "розраховується" за постачання війська з КНДР грошима та ноу-хау. Москва передає Пхеньяну, зокрема, технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.