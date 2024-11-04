Віцемаршал Британії відповів, як близько світ до глобальної війни через співпрацю Росії та КНДР

Кілька тисяч північнокорейських спецназівців наближаються до кордону з Україною. Водночас КНДР запустила ще одну балістичну міжконтинентальну ракету.

У розмові з 24 Каналом віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл сказав, що ці дії викликають занепокоєння щодо глобальної безпеки. Схоже, що Росія платить великі гроші та надає технології КНДР. Це підтримує Північну Корею, але може ускладнити й зробити життя більш нестабільним для міжнародної спільноти.

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Які наслідки для світу матиме співпраця Росії та КНДР

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії не впевнений, що посилення співпраці Росії з КНДР наближає світ до війни, однак з цього треба зробити багато висновків.

Насамперед у Владіміра Путіна проблеми з живою силою. Він хоче уникнути чергової хвилі мобілізації. Спершу глава Кремля використовував найманців, воєнних злочинців, полонених, а тепер намагається залучити до бойових дій північнокорейців.

Це свідчить про те, що зараз все йде не так, як хочуть росіяни,

– зазначив Белл.

Проте у північнокорейських військових немає бойового досвіду. До того ж буде серйозна мовна проблема. Вже з'являються повідомлення про те, що російські солдати не знають, що робити з військами з КНДР.

Велика небезпека у тому, що їх просто використовують як гарматне м'ясо. А ще більше турбує те, як їх відправили – добровільно чи примусово. Також цікаво, чи виконують вони бойові завдання на передовій в Україні, чи зосереджені лише на витіснені українських сил з Курської області Росії,

– мовив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії.

У Північній Кореї ізолювали родини військових, яких Кім Чен Ин відправив у Росію для участі у війні проти України, щоб запобігти витоку інформації про переміщення своїх солдатів на територію країни-агресора.

Зараз Росія веде жорстку війну на виснаження. Цілком легко, Кремль готовий втратити десятки тисяч солдатів й ніякі втрати його не зупинять.

До слова, за даними розвідки, Росія готова платити північнокорейським солдатам до 2 тисяч доларів щомісяця.