КНДР почала активніше збагачувати уран для ядерної зброї

Зроблені у вересні 2021 року супутниками фотографії свідчать, що Північна Корея розширює виробництво урану, потрібного для виготовлення ядерної зброї.

Щонайменше, так написали британські та американські ЗМІ. Самі ж фото показали комерційна компанія Maxar.

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Північна Корея розширює завод для виробництва урану

Комерційна компанія Maxar зробила та показала супутникові знімки території Північної Кореї. Ці фото свідчать, як пишуть британські та американські ЗМІ, що в КНДР розширюють завод для збагачення урану, який застосовують для виробництва ядерної зброї.

Знімок за 1 вересня показав, що північнокорейці прибрали дерева та підготували ґрунт для будівництва.

Фото від 14 вересня показало нові огородження, роботи з фундаментом та інші будівельні дії на закритій території.

Фахівці з Інституту міжнародних досліджень Мідлбері в Монтереї переконані, що це розширення дасть змогу КНДР збільшити виробництво ядерного матеріалу для зброї на 25%. І це не межа – адже ті потужності, які вже існують, можуть модернізувати, чого на фото не видно.



Знімок північнокорейського заводу за 1 вересня / Фото АР



Світлина з супутника того ж місця за 14 вересня / Фото АР

Американські журналісти з CNN поцікавилися у Пентагоні, чи там знають про ситуацію – і отримали ствердну відповідь.

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