Ресурси КНДР: чим ще, крім живої сили та боєприпасів, Кім Чен Ин допомагає Росії

Окрім численної армії, Північна Корея має значні військово-технічні ресурси. Ймовірно, Кім Чен Ин відправляє Росії техніку, яку та застосовує для атак по території України.

Військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що КНДР є однією зі світових лідерів по розміру артилерійського арсеналу. Там є великі запаси боєприпасів та установок.

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Копіювали СРСР

Павло Нарожний зауважив, що Північна Корея копіювала артилерійські установки СРСР. КНДР має на озброєнні значну кількість різноманітних аналогів радянської зброї.

Звісно, питання в якості всіх цих систем, адже Північна Корея завжди була під санкціями. Якість її артилерії насправді дуже низька, але не варто недооцінювати, адже ефект може бути від кількості. Позаяк це відбувається з північнокорейськими снарядами,

– зауважив він.

Зафіксовано випадки, коли у росіян снаряди вибухають у стволах артилерії. Окупантів це не зупиняє, адже до 50% усіх боєприпасів, які має Росія – північнокорейські.

Важливо! Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що війська Північної Кореї будуть залучені до війни в Україні на боці Росії. До листопада 2024 року планується підготовка 11 тисяч солдатів. Перший контингент із 2 600 солдатів КНДР вирушить до Курської області, де використовуватиме російську техніку та боєприпаси.

Дефіцит артилерійських систем

Росія має значний дефіцит артилерійських установок, саме тому співпрацює із Північною Кореєю. Є дані, що окупанти використали більшість своїх запасів самохідних установок, а ті, що залишилися розбирають на запчастини.

Росія своїм виробництвом, через війну, не може перекрити власні потреби, тому їй необхідне зовнішнє джерело для отримання артилерійських систем. Окупанти знайшли його в Північній Кореї,

– наголосив Павло Нарожний.