КНДР постачає Росії до 40% боєприпасів для продовження війни в Україні, – Буданов

Партнерство між Росією та Північною Кореєю посилюється. Наразі Пхеньян постачає країні-агресорці до 40% боєприпасів для продовження війни в Україні.

Окрім того, режим Кім Чен Ина відправляє іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи. Про це в інтерв'ю Bloomberg від 11 липня розповів очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Що відомо про північнокорейську зброю?

Росія активізувала військові зв'язки з КНДР після підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство з у червні 2024 року. Згодом Кім Чен Ин відправив тисячі своїх солдатів, аби допомогти Володимиру Путіну витіснити українські війська з Курської області.

Окрім того, Пхеньян допомагає Москві зі зброєю – боєприпасами, балістичними ракетами та артилерійськими системами. Росія ж "віддячує" грішми та технологіями, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію КНДР.

Це хороша зброя... Північна Корея має величезні запаси й виробництво йде цілодобово,

– зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов уже говорив про очікування "суттєвого підвищення кількості" громадян Північної Кореї на території Росії. Багато серед новоприбулих підписуватимуть контракт з армією країни-агресорки. CNN пише, що йдеться про 25 000 – 30 000 солдатів, які можуть з'явитися вже в найближчі місяці.