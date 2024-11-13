Військові КНДР в армії Росії: у Держдепі США оцінили ймовірність їхнього успішного залучення

Понад 10 тисяч солдатів з Північної Кореї прибули на схід Росії для підтримки війни проти України. Проте складнощі з інтеграцією можуть вплинути на ефективність їхнього залучення.

США вважають, що успішність використання Північною Кореєю своїх військових у війні проти України на боці Росії буде залежати від рівня їхньої інтеграції до російської армії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на речника Держдепу Веданта Пателя.

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Як у США оцінили залучення війська КНДР

Пател підкреслив, що США глибоко стурбовані тим, що Росія звернулася до КНДР з проханням надіслати солдатів для продовження військових дій. За даними речника, понад 10 000 північнокорейських військових уже прибули на схід Росії, більшість з них перемістилися до Курської області, де вони залучені до бойових дій у складі російських сил.

Російські інструктори проводять навчання для солдатів КНДР, зокрема з артилерійської підготовки, управління безпілотниками, основ піхотних операцій і розмінування. Ці навички є критично важливими для участі у війні.

Однак успіх Росії на полі бою з використанням військ КНДР значною мірою буде продиктований тим, наскільки добре росіяни зможуть інтегрувати їх у свою армію. Деякі з викликів, які їм доведеться подолати, це оперативна сумісність, мовний бар’єр, командування, управління та зв’язок,

– зазначив Пател.

США продовжують тісну співпрацю з партнерами та іншими країнами регіону, щоб оцінити наслідки цієї ситуації.

12 листопада, у Держдепі США оголосили про офіційну участь військ КНДР на боці Росії проти України.