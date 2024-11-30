Росія має право на "оборону" від України: Кім Чен Ин заявив про поглиблення зв'язків з Росією

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про непохитну підтримку російської війни в Україні та погодився зміцнити військове партнерство з Москвою. Про це повідомили офіційні північнокорейські ЗМІ.

Кім Чен Ин зустрівся з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим і заявив про непохитну підтримку агресії в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Про що заявив Кім Чен Ин

Виступаючи під час зустрічі з міністром оборони Росії Бєлоусовим у Пхеньяні, Кім назвав використання Україною далекобійної зброї результатом прямого втручання США.

Він заявив, що Росія має право захищатися від дій України, які він називає "прагнення імперіалістів до гегемонії". Пхеньян незмінно підтримуватиме російську політику.

За повідомленням державної інформаційної агенції КНДР, під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки і міжнародної справедливості перед обличчям "швидко мінливого міжнародного безпекового становища".

Нагадаємо, у відповідь на допомогу Росія поставила КНДР зенітні ракети, а також надала значну економічну підтримку.