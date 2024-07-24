КНДР приземлила кулю зі сміттям на офіс президента Південної Кореї

Режим Кім Чен Ина продовжує влаштовувати провокації проти Сеула. Куля з купою сміття впала на територію офіса президента Юн Соль Йоля.

У середу, 24 липня, на території офісу президента "сіла" сміттєва куля. Про це повідомили у Службі безпеки Юн Сок Йоля.

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Пхеньян закидує Південну Корею сміттям

Служба повідомила, що виявила сміття на території президентської резиденції під час моніторингу останньої партії повітряних куль, які літали північчю країни на початку дня.

Розслідування, проведене групою хімічного, біологічного та радіологічного реагування, показало, що об’єкти не становлять небезпеки або забруднення, тому їх було вилучено,

– йдеться у заяві служби.

Зазначимо, що це була не перша куля зі сміттям з КНДР, яка атакувала Південну Корею. З початку травня Північна Корея відправила до сусідньої країни тисячі таких куль у знак протесту проти листівок, які активісти Південної Кореї пересилали через кордон. Вони нібито містили інформацію із закликом виступати проти Пхеньяну.

У кулях зі сміттям, які режим Кім Чен Ина перекидує до сусідньої держави, траплялося різне: пастикові пляшки, батарейки, деталі взуття, гній, шматки одягу, зокрема, краватки та сині піджаки, які, ймовірно, були порізані ножицями, а також паразитів.