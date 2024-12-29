КНДР ухвалила "найжорсткішу" стратегію протидії США, – Reuters

У Північній Кореї минулого тижня відбулася політична нарада правлячої партії під головуванням Кім Чен Ина. Диктатор вимагає технічного прогресу у оборонній сфері для зміцнення військового потенціалу.

Це рішення ухвалено у для захисту власної безпеки та національних інтересів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що передбачає нова стратегія КНДР щодо США

У доповіді зазначається, що союзницькі відносини між США, Японією та Південною Кореєю розширилися до формування "ядерного військового блоку", а Сеул перетворився на "антикомуністичний форпост" США.

Ця реальність ясно показує, в якому напрямку нам слід рухатися, що і як нам слід робити,

– сказано у звіті.

Кім Чен Ин закликав до значного прогресу в оборонній науці та технологіях, які стануть ключовим фактором у зміцненні військового потенціалу країни.

Наразі залишається невідомим, які конкретні заходи передбачає "найжорсткіша" стратегія, але влада КНДР наголошує на пріоритетності забезпечення національної безпеки та захисту інтересів країни.