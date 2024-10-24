Путін скоро дограється: що змусить Південну Корею допомогти Україні у війні

У Південній Кореї розглядають можливість постачання зброї для України. Вони ретельно стежать за усім, бо ситуація для них поступово погіршується.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що заява президента Південної Кореї була також спрямована до диктатора Кім Чен Ина. Там усвідомлюють усі ризики від появи військ КНДР на війні в Україні. Путін та Кім цілком можуть догратися зі своїм партнерством.

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Чи буде допомога від Південної Кореї

Як наголосив Мусієнко, зараз Південна Корея ретельно стежить за тим, які вигоди отримає Північна Корея від співпраці з Росією. Тут йдеться не лише про передачу технологій, але й про боєздатність армії Кім Чен Ина.

Я не думаю, що Кім просто хоче допомогти Путіну, тому відправив власних солдатів, щоб вони загинули. Він явно хоче, щоб підрозділи навчилися воювати. Йдеться про застосування дронів, РЕБ та освоєння інших систем, які зараз важливі на полі бою,

– сказав Мусієнко.

Якщо співпраця між Росією та Північною Кореєю буде розширятися, то допомога від Південної Кореї піде. Там не хочуть, аби потім армія Кіма здійснювала різні провокації на Корейському півострові.

Важливо, що Південна Корея може передати Україні багато чого корисного. Вони виробляють різну зброю.

Південна Корея має чим поділитися. У них хороша артилерія; є снаряди та ракети; є оперативно-тактичні ракетні комплекси, які схожі на ATACMS. Вони доволі швидко виробляють і зацікавленні у масштабуванні виробництва,

– зауважив Мусієнко.

Нагадаємо, що згідно із законодавством Південна Корея не може продавати зброю учасникам різних війн та конфліктів. При цьому відомо, що Сеул передає нашій державі снаряди. Але постачання йде через Сполучені Штати. Загалом Південна Корея має величезну кількість різної зброї. До прикладу, у них є близько 3,4 мільйона 105-міліметрових снарядів.