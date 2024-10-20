Які ракети має просити Україна у Південної Кореї через надсилання солдатів КНДР у Росію, – ЗМІ

Розвідка Південної Кореї підтвердила факт перекидання солдатів КНДР у Росію під виглядом "бурятів". У зв'язку з цим ЗСУ можуть просити у Сеулу ракети, що здатні знищити цей контингент у країні-агресорці.

Про це мовиться у матеріалі Defense Express. За даними південнокорейської розвідки, перекидання військ КНДР у Росію розпочалося ще 8 жовтня.

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Які ракети можуть допомогти ліквідувати контингент КНДР у Росії

Журналісти наголосили, що Київ може попросити у Сеулу принаймні три типи ракет, які можуть знищувати північнокорейський контингент у Росії. Мовиться про ракети, які запускають з наземних комплексів.

Перший варіант – це ракета KTSSM-II, яка по суті є південнокорейським аналогом американських ATACMS. Ці ракети мають запускати із реактивної системи K239 Chunmoo.

Ракета KTSSM-II має дві версії. Перша, відома як Block I, має дальність польоту до 180 кілометрів і оснащення 500-кілограмовою протибункерною боєголовкою. Другий варіант, Block II, має дальність до 290 кілометрів і оснащення осколково-фугасною боєголовкою, хоча вага цієї боєголовки залишається засекреченою.

Подробиці щодо точної кількості KTSSM-II, які наразі є у розпорядженні південнокорейських військових, публічно не розголошуються.

Запуск південнокорейської ракети KTSSM / Відео з ютуб-каналу Korea Defense Blog

Другий варіант – це оперативно-тактичні балістичні ракети сімейства Hyunmoo-2. Вони візуально нагадують російський ОТРК "Іскандер".

Це сімейство ракет містить дві різні версії: Hyunmoo-2A, що має дальність польоту до 300 кілометрів, і Hyunmoo-2B, яка збільшує дальність польоту до 500 – 800 кілометрів. Обидва варіанти мають ідентичні технічні характеристики: вага боєголовки – 997 кілограмів, стартова вага – 5,4 тонни, довжина корпусу ракети – 12 метрів.

Запуск південнокорейської ракети Hyunmoo-2A / Відео з ютуб-каналу Korea Defense Blog

Третім варіантом є крилаті ракети наземного базування Hyunmoo-3. За функціоналом вони аналогічні до російських "Іскандер-К".

Тут також є два варіанти ракет: Hyunmoo-3A може похвалитися дальністю запуску до 500 кілометрів, в той час, як Hyunmoo-3B збільшує цю дальність до 1 000 кілометрів. Обидві моделі оснащені боєголовкою вагою 500 кілограмів.

Запуск ракети Hyunmoo-3 / Відео з ютуб-каналу Asian Defense | Dung Tran Military

До слова, американський конгресмен Майк Тернер заявив, що використання Росією військ КНДР проти України має стати червоною лінією для США. Посадовець США у своєму опублікованому листі зазначив, що країна-агресорка готується прийняти 10 тисяч солдатів КНДР.