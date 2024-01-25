Перші пуски: КНДР заявила про випробування крилатої ракети нового типу

Північна Корея 24 січня провела випробування нової стратегічної крилатої ракети. Це перший пуск "Пульхвасал-3-31".

Ракетне управління КНДР заявило, що випробування є процесом постійного оновлення системи озброєння та регулярною та обов'язковою діяльністю агентства та його афілійованих оборонних наукових інститутів. Втім, у звіті не навели подробиць, наприклад, як далеко пролетіла ракета.

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Запуск "Pulhwasal-3-31"

Yonhap пише, що в середу військові Південної Кореї заявили, що КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря о 7 ранку. Однак, не надали жодних подробиць, включаючи відстань, яку вони пролетіли.

ЗМІ зазначають, що це був перший відомий запуск крилатої ракети КНДР з вересня минулого року, коли країна запустила 2 стратегічні крилаті ракети великої дальності з імітацією ядерних боєголовок у бік Жовтого моря. Тоді Пхеньян заявив, що ракети нібито подолали восьмиподібні орбіти протяжністю 1500 кілометрів.

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у вересні 2021 року КНДР вперше провела випробувальні запуски крилатої ракети "Хвасал-1". А у 2023 році випробувала "Хвасал-1" та "Хвасал-2", які, ймовірно, здатні нести тактичну ядерну зброю, припустили у ЗМІ.

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Що ще відомо про пуски ракет КНДР

Крилаті ракети літають низько та маневрують, що дозволяє їм краще уникати протиракетної оборони.

Військові Південної Кореї заявили, що останній запуск Північної Кореї, схоже, спрямований на підвищення можливостей крилатих ракет, які вже існують, але не надали додаткових деталей.

Дистанція польоту крилатих ракет Північної Кореї, випущених минулого дня, була меншою порівняно з попередніми запусками,

— заявив полковник Лі Сон Чжун, речник Об'єднаного комітету начальників штабів.

Також додав, що виявили та відстежили крилату ракету, запущену Північною Кореєю, у режимі реального часу. Вона зникла на фінальній стадії. Потрібен подальший аналіз, щоб визначити всі обставини.

За словами експертів що Pulhwasal-3-31 розглядається як ядерна зброя, враховуючи, що номер у назві ідентичний номеру Hwasan-31 – тактичної ядерної боєголовки, яку Північна Корея вперше представила в березні 2023 року.

"Вважається, що цифра 31 натякає на потужність тактичної ядерної боєголовки Північної Кореї, яка розробляється", — сказав керівник ракетного центру Корейського науково-дослідного інституту національної стратегії Чан Йонг Кеун.

Зверніть увагу! Нещодавно, 15 січня, Північна Корея заявила, що провела льотні випробування нової твердопаливної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.

До слова, під час партійної зустрічі наприкінці 2023 року Кім Чен Ин визначив міжкорейські зв'язки як відносини між "двома ворожими одна одній державами" і пообіцяв "придушити" всю територію Південної Кореї в разі непередбачених обставин.

Окрім того, на ключовій парламентській зустрічі минулого тижня Кім Чен Ин закликав до перегляду конституції, щоб визначити Південну Корею як "головного ворога" КНДР. Також оголосив, що країна відмовиться від своєї десятиріччя політики пошуку примирення та об'єднання з Півднем.