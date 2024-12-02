Солдати КНДР, які прибули на Курщину, ліквідовані, – Зеленський

Президент Зеленський розповів про перші втрати КНДР у війні проти України на боці Росії. За його словами, уже є вбиті північнокорейські солдати на Курщині.

Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв'ю для японського видання Kyodo News, повідомляє 24 Канал. У ньому Зеленський також заявив, що війна в Україні увійшла у складний період.

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Росія використовує армію КНДР як "гарматне м'ясо"

Зеленський розповів, що ті північнокорейські солдати, які дислокувалися на заході Росії, уже вбиті. Однак він не уточнив, про яку кількість особових втрат йдеться. Щоб говорити про точну кількість втрат потрібно мати докази, яких поки що немає.

Нагадаємо, що є докази того, що КНДР відправила на війну проти України приблизно 12 000 солдатів, які були дислоковані саме у Курській області.

Зеленський зауважив, що немає сумніву, що військові з КНДР для Росії – "гарматне м'ясо" для використання на передовій конфлікту. Це Путіну треба, щоб зменшити втрати своєї армії.

"Намагаючись залучити десятки тисяч додаткових північнокорейських солдатів,.. Росія добре ставиться до відправлених військ. Що може мати більше значення в довгостроковій перспективі,.. так це те, що північнокорейські солдати будуть навчені російськими військовими в реальних умовах війни, оскільки вони прагнуть отримати знання про сучасну війну, наприклад, як використовувати безпілотники та інші новітні технології", – передає видання розмову із Зеленським.

Він, до слова, попередив, що такі дії Кремля матимуть величезний вплив на Азію та інші країни, якщо вони "повернуть таке ноу-хау" до Північної Кореї.