Україна – "погана собака, вирощена США", – у КНДР образилися на заяви про їхню участь у війні

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон розкритикувала Україну та Південну Корею та порівняла їх із "поганими собаками, вирощеними США". Це скандальне висловлювання вона зробила через декілька днів після того, як Сеул повідомив, що північнокорейські війська відправили на війну проти України.

Наразі сестра Кім Чен Ина є заступницею директора департаменту центрального комітету правлячої партії. Про це пише видання Korea JoongAng Daily.

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Кім вважає заяви про присутність армії КНДР в Україні провокацією

Заяви про те, що війська КНДР воюють на боці Росії, Кім назвала "військовою провокацією". Також вона заявила, що Сеул і Київ є "прямими аналогами" у "нерозважливих зауваженнях" щодо ядерних держав.

"Військова провокація проти держави, яка має ядерну зброю, може призвести до жахливої ​​ситуації, яку неможливо уявити політикам і військовим експертам у будь-якій великій чи малій країні світу з їхнім нормальним мисленням", – взялася погрожувати вона світу.

Кім вважає, що такі заяви можуть робити лише "божевільні у сеульському та київському режимах",

Здається, це спільна риса поганих собак, вирощених США,

– цинічно заявила родичка північнокорейського диктатора.

Пригадала вона також розповсюдження антипхеньянських листівок над Північною Кореєю. Вона пригрозила Сеулу і заявила, що "ніхто не знає, як завершиться відплата та помста.

"Така заява вписується в типову поведінку Кім Йо Чжон, яка неодноразово заперечувала військову підтримку Росії з боку КНДР та звинувачувала США у тому, що ті наражають Європу на небезпеку, постачаючи зброю Україні", – прокоментували скандальне висловлювання Кім у Центрі протидії дезінформації.