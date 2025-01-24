У Південній Кореї вважають, що КНДР готується до відправки нових військ у Росію
- У Південній Кореї вважають, що Північна Корея може відправити новий військовий контингент до Росії, незважаючи на значні втрати у війні проти України.
- КНДР також, ймовірно, готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети, але поки що не помічено ознак для таких дій.
Північна Корея, ймовірно, відправить додатковий військовий контингент до Росії найближчим часом. Ці північнокорейські солдати також братимуть участь у бойових діях проти українських Сил оборони.
У п'ятницю, 24 січня, в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї заявили про можливість відправки Пхеньяном нових військ до Росії, попри значні втрати північнокорейських солдатів у війні проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Чому КНДР може розпочати постачання нових військ до Росії
У JCS кажуть, що востаннє КНДР відправляла свої війська до Росії ще 4 місяці тому. У зв'язку зі значними втратами, Північна Корея змушена поповнювати свій військовий контингент.
Оскільки минуло чотири місяці від відправки військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та полонені, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткової відправки військ,
– повідомляють в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
У Сеулі також кажуть, що КНДР готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети. Однак, жодних ознак проведення таких заходів поки не помічено.
Зазначимо, що під час бойових дій на Курщині війська КНДР втратили близько 4000 військових, з них 1000 – убитими. Зважаючи на те, що на допомогу Росії було направлено приблизно 11 тисяч північнокорейських солдатів, ці втрати є досить значними.