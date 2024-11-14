Війська КНДР на позиціях, але в бій не вступають, – Коваленко про Курщину

На Курщині спроби росіян прорватися завершились втратами. Наразі сили КНДР участі в штурмах не брали.

Ситуація на Курщині наразі перебуває під контролем. Однак, російські сили все ще мають можливість для здійснення нових спроб штурму. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Чи брали війська КНДР участь в боях на Курщині

Попередня спроба росіян провести бойові операції закінчилася для них поразкою. Окупанти втратили значну кількість військової техніки та особового складу.

Зверніть увагу! Водночас за даними Коваленка, військові Північної Кореї, які перебувають на цих позиціях, не брали безпосередньої участі в бойових діях, хоча й залишаються на місцях.

Присутність північнокорейських військових на фронті може свідчити про посилення підтримки з боку КНДР або потенційну підготовку до участі в бойових операціях у майбутньому.

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