У штурмах участі не беруть, – у ЦПД відповіли, чи повернуться солдати КНДР до боїв на Курщині
- У ЦПД заявили, що поки невідомо, чи повернуться солдати КНДР до боїв в Курській області, але вони вже кілька тижнів не беруть участі у штурмах.
- Ймовірною причиною відходу військ КНДР є великі втрати, і їхня присутність на лінії фронту не фіксувалася близько двох тижнів.
У ЦПД заявили, що поки невідомо, чи повернуться солдати КНДР до боїв в Курській області. Але бійці КНДР справді вже кілька тижнів не ведуть боїв.
Ймовірною причиною відходу військ КНДР є великі втрати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.
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Чи повернуться солдати КНДР до боїв в Курській області
Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть військових КНДР до участі в штурмових діях на Курщині.
Також у ЦПД підтвердили, що протягом кількох тижнів вони справді не беруть участі у штурмах.
Нагадаємо, північнокорейські війська, ймовірно, припинили участь у бойових діях у Курській області через значні втрати. Їхня присутність на лінії фронту не фіксувалася близько двох тижнів, тобто з середини січня.
Джерела New York Times припускали, що відведення могло бути тимчасовим. Раніше західні джерела повідомляли BBC, що до середини січня в Курській області могло загинути близько тисячі північнокорейських військових.