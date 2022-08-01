КНДР готує нові ядерні випробування, – Блінкен

Північна Корея готує сьомі ядерні випробування. Через це Сполучені Штати Америки посилять військову присутність у Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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"КНДР продовжує розширювати свою незаконну ядерну програму і свої провокації проти регіону. Ми зустрічаємося сьогодні, а Пхеньян (столиця Північної Кореї – 24 канал) готується провести свої сьомі ядерні випробування", – зазначив Блінкен.

Ядерна загроза

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що світ перебуває за крок до ядерного знищення. Про це він сказав на конференції нерозповсюдження ядерної зброї.

Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, витягнуті з ударів по Хіросімі та Нагасакі,

– заявив Гутерреш.

Він закликав світ відмовитися від ядерного озброєння. Це єдина умова, щоб уникнути катастрофи.

Позиція США

Президент США Джозеф Байден заявив, що готовий говорити з росією нову про систему контролю над ядерною зброєю, оскільки СНО-3 (договір про скорочення ядерних озброєнь) закінчується у 2026 році. Проте президент зазначив – США мають бути впевнені у добросовісності партнерів.

За словами Байдена, кремль повинен першим показати бажання відновити роботу. Крім цього, США хочуть долучити до переговорів Китай.

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