"Будемо стояти поряд до переможного дня": КНДР назвала "священною" війну Росії проти України

Очільниця МЗС Північної Кореї зустрілася з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час зустрічі Цой Сон Хі заявила, що КНДР допомагатиме Росії у війні з Україною.

Очільниця МЗС Північної Кореї каже, що КНДР підтримувала Росію з самого початку війни, передає 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

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Чи планує Північна Корея й надалі співпрацювати з Росією

Цой Сон Хі запевнила, що Північна Корея підтримуватиме Росію до переможного дня. Проте нічого не сказала про відправку боєприпасів та північнокорейських солдатів на український фронт.

Кім Чен Ин дав наказ, щоб ми ні на кого не оглядаючись, незмінно і потужно підтримували та надавали допомогу російській армії та російському народу в цій священній війні,

– підсумувала Цой Сон Хі.

Нагадаємо, що військові підрозділи КНДР вже перекидають ближче до кордону з Україною. Кім Чен Ин передав Путіну переважно молодих солдатів.

Окрім цього, Росія на рівні розвідок підтвердила Заходу, що Північну Корею залучено до війни проти України. Північнокорейські війська перебувають у Курській області та готуються до бойових дій на окупованих українських територіях. Варто наголосити, що це залучення військових є офіційним.