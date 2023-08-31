Запустили балістичні ракети: КНДР заявила, що імітувала ядерний удар по Південній Кореї

У Північній Кореї заявили, що здійснили пуски двох балістичних ракет малої дальності. Це зробили для того, що "імітувати ядерні удари по військових об'єктах" Південної Кореї.

Державні ЗМІ КНДР повідомили, що пуски балістичних ракет здійснювалися у межах навчань та проводилися як "попередження для США". У Південній Кореї уточнили, що ракети випустили біля східного узбережжя близько опівночі.

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"Надіслали ворогам чіткий сигнал"

У Південній Кореї нині проходять щорічні військові навчання разом з США. Вони завжди провокують диктатора КНДР, а Пхеньян офіційно засуджує такі навчання й вважає їх "репетицією війни". Тому в Північній Кореї вирішили "надіслати чітке повідомлення ворогам".

Як повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, Кім Чен Ин спостерігав за навчаннями з підготовки свого вищого командування "до тотальної війни" з Південною Кореєю. У середу, 30 серпня, армія КНДР заявила, що здійснила пуски ракет. Як пояснили у Північній Кореї, їх випустили під час "тактичних ядерних навчань, що імітують удари по основних командних центрах і оперативних аеродромах" у Південній Кореї. Крім того, ці навчання "імітували відбиття раптового вторгнення", а потім – початок контратаки Північною Кореєю, щоб зайняти усю територію Південної Кореї".

Мета навчання – надіслати чітке повідомлення ворогам, які кидають нам виклик такими військовими загрозами, як розгортання стратегічних ядерних засобів, попри наші неодноразові попередження,

– заявили у КНДР.

На пуски ракет вже відреагували в Японії. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що такі дії Північної Кореї загрожують не лише миру та стабільності Японії, а й усій міжнародній спільноті.

Радбез ООН провів екстрене засідання через КНДР

Рада Безпеки ООН 27 серпня скликала екстрене засідання через зростання ядерної загрози з боку КНДР. Приводом для хвилювання стала спроба Північної Кореї вкотре запустити розвідувальний супутник за допомогою балістичної ракети.

"Ці запуски прямо підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї. Вони віддаляють нас від нашої спільної мети – роззброєння", – заявили в ООН.

Там наголосили, що такі пуски становлять загрозу для усієї світової спільноти. Натомість у КНДР заявили, що не бачать у ракетних пусках жодних порушень міжнародних норм. Ба більше, представник Північної Кореї назвав запуск розвідувального супутника "невід'ємним правом суверенної держави".