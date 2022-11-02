КНДР запустила щонайменше 10 ракет, 3 з них – у бік Японського моря

Північна Корея випустила балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря. Одна з них впала у відкритому морі.

Це сталось під час спільних повітряних навчань. Їх проводили США та Південна Корея.

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Як КНДР бавилася балістичними ракетами

Як стало відомо, по західних і східних регіонах було випущено щонайменше 10 ракет різних типів, зокрема й три балістичні ракети малої дальності.

Одна із запущених Північною Кореєю ракет летіла в напрямку південнокорейського острова Улліндо в Японському морі. Зрештою вона впала у відкритому морі.

Друга ракета завершила політ за 57 кілометрів від південнокорейського міста Сокчхо. А третя – впала за межами виключної економічної зони Японії.

Через це Токіо висловив протест Пхеньяну у зв'язку із запуском балістичних ракет. Також Японія скликає раду національної безпеки у зв'язку із ракетними пусками КНДР.

До речі, 31 жовтня США та Південна Корея почали великі спільні повітряні навчання. У них беруть участь близько 240 літаків, зокрема вдосконалені реактивні літаки-невидимки F-35.

Вже був подібний випадок

Північна Корея 28 жовтня здійснила ракетний запуск у напрямку Японії. Ракет було дві, обидві вони належать до класу ракет малої дальності. Так, КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності. Запуск відбувся під час чергових навчань. Ракети впали у морі за межами виключної економічної зони Японії.

США перемістили до Кореї авіаносну ударну групу

США перемістили авіаносну ударну групу ВМС до берегів Корейського півострова. Відповідне рішення США прийняли на тлі напруги в регіоні після серії ракетних запусків Північної Кореї.

Рада національної безпеки попередила, що провокація Північної Кореї зустріне більш потужну відповідь.

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