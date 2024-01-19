Північна Корея заявила, що випробувала підводний ядерний безпілотник

КНДР випробувала свою підводну систему ядерної зброї. До таких дій Кім Чен Ин вдався на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США та Японії.

Північна Корея провела свої навчання в акваторії Японського моря. Країна випробовувала підводні ударні безпілотники.

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Що відомо про випробування, які провела Північна Корея

Кім Чен Ин випробував системи Haeil-5-23 – це підводні ударні безпілотники, які здатні нести ядерну зброю. Випробування провів мозковий центр Міністерства оборони у водах східного узбережжя.

Позиція нашої армії щодо протидії підводному ядерному озброєнню ще більше вдосконалюється, і її різноманітні морські та підводні дії у відповідь продовжуватимуть стримувати ворожі військові маневри військово-морських сил США та їхніх союзників,

– заявив речник північнокорейського міністерства.

До речі, свою нову безпілотну систему КНДР випробувала в березні 2023 року. Тоді державні ЗМІ заявили, що вона мала на меті:

"здійснювати таємні атаки у ворожих водах,

знищувати ударні групи ВМС і основні операційні порти шляхом створення великої радіоактивної хвилі через підводний вибух".

Коротко про навчання Південної Кореї, США та Японії