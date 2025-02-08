Військові КНДР зазнали рекордно тяжких втрат на Курщині: The Times з'ясував причини

Військові КНДР, які воюють на боці Росії у Курській області, зазнали рекордно тяжких втрат. За 2 місяці бойових дій загинуло близько 4 тисяч північнокорейських військових.

Причин колосальних втрат КНДР на фронті є дві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Чому КНДР зазнає колосальних втрат

Британське видання пише, що військові КНДР зазнають рекордних втрат у боях на Курщині з двох причин: відверто застаріла тактика армії Кім Чен Ина та у відсутності належної підтримки з боку "побратимів" у російській армії. Такої думки дотримуються українські військові, які беруть участь в операції на Курщині.

Так, майор Антон із 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ поділився із The Times історією про один зі штурмів. Атака тривала кілька годин і, за словами військового, військові КНДР були доволі успішними: вели влучний вогонь, швидко рухалися, допомагали пораненим та відмовлялися здаватися, коли бій відверто був програний. За словами бійця 95 ДШБ, північнокорейські солдати програли бій, оскільки не мали підтримки артилерії, дронів та танків. Якби російська армія підтримувала цей бій, то була б серйозна загроза.

Журналісти додають, що загалом військові КНДР продемонстрували себе добре навченими солдатами з високим рівнем мотивації. Крім того, північнокорейські солдати – молоді та енергійні чоловіки.

Росіяни теж втомилися, як і ми; вони також вже воюють із переважно мобілізованими військами. Зазвичай, коли б'єш по російській штурмовій групі з безпілотників, вона тікає в укриття і відступає. Північнокорейці продовжують йти вперед,

– поділився з виданням капітан роти десантників зі складу 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Микола Стригунов.

Інший військовий з 80-ї ДШБ розповів, що під час іншої атаки українські захисники дроном ліквідували щонайменше 40 військових КНДР. Ці втрати були колосальними, адже найманці покладалися виключно на стару тактику ведення війни та не враховували сучасних реалій на полі бою. Так, північнокорейські солдати рухалися взводами і щільним строєм, хоча ЗСУ та окупаційна армія давно зрозуміли, що великі скупчення легко помітити.

Раніше повідомляли, що військових КНДР відвели з Курської області. Однак Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 лютого заявив, що Росія відновила атаки у Курській області. Крім того, ворог також підтягнув північнокорейських військових.