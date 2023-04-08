Може нести ядерне озброєння: в Північній Кореї випробували підводний безпілотник

Наприкінці березня у КНДР заявили про випробування підводного БпЛА. Нещодавно пробний запуск безпілотника таки відбувся.

Додамо, що це вже не перше випробовування таких БпЛА. Два тижні тому північнокорейський безпілотник "Хаїль-1" перебував під водою понад 59 годин і підірвав неядерний заряд у водах біля східного узбережжя.

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Що хоче продемонструвати КНДР

Цього тижня КНДР випробувала ще один вид безпілотного підводного ударного БпЛА, здатного нести ядерну зброю – "Хаїль-2" (в перекладі з корейської означає "цунамі").

Під час випробувань системи підводної стратегічної зброї безпілотник подолав близько тисячі кілометрів під водою за 71 годину 6 хвилин та успішно вразив змодельовану мету.

За попередньою інформацією, ці бойові безпілотники призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника.

Аналітики кажуть, що Північна Корея демонструє свої різноманітні можливості доставки ядерної зброї, хоч вони скептично ставляться до готовності КНДР розпочати серійне виробництво нових морських дронів.

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