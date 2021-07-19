Князь київського стендапу: чи відгадаєш ти усі курйози Кличка – тест
19 липня 2021 , 14:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Віталій Кличко 19 липня святкує ювілей. Якщо Києву вже виповнилося понад 1,5 тисячі років, то його меру – ще тільки 50. З цієї нагоди ми підготували тест про головні курйози політика.
Цього разу поговоримо про майбутнє, народні прикмети та Вакарчука. Застрибуй з нами у святковий вагон метро і гайда до тесту!
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P. S. Мета тексту – виключно розважальна.
Факти, які ти можеш не знати
- Двері в ексклюзивному коментарі зізналися, що Кличко не лише заходить через них. Іноді політик ще й виходить. Але це – державна таємниця.
- Шулявський міст подякував меру за відпустку. Однак тепер він вимагає щотижневі вихідні та повний соцпакет.
- Гаряча вода просить перестати її гріти. Вона навіть погрожує подати позов до Суду з прав окропу.
- Земля втішена увагою. Однак запевняє, що готуватися до неї не потрібно. Все одно усі там колись будуть.
- Бенджамін Баттон прибуде до Києва з офіційним візитом. Він запевняє, що готовий оскаржити слова Кличка про "чим старша людина, тим більше їй років".