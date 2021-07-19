Князь київського стендапу: чи відгадаєш ти усі курйози Кличка – тест

19 липня 2021 , 14:00
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Віталій Кличко 19 липня святкує ювілей. Якщо Києву вже виповнилося понад 1,5 тисячі років, то його меру – ще тільки 50. З цієї нагоди ми підготували тест про головні курйози політика.

Цього разу поговоримо про майбутнє, народні прикмети та Вакарчука. Застрибуй з нами у святковий вагон метро і гайда до тесту!

Зауважте Столиця князів, казок та перепічки: що ти знаєш про Київ – святковий тест

P. S. Мета тексту – виключно розважальна.

Факти, які ти можеш не знати

  • Двері в ексклюзивному коментарі зізналися, що Кличко не лише заходить через них. Іноді політик ще й виходить. Але це – державна таємниця.
  • Шулявський міст подякував меру за відпустку. Однак тепер він вимагає щотижневі вихідні та повний соцпакет.
  • Гаряча вода просить перестати її гріти. Вона навіть погрожує подати позов до Суду з прав окропу.
  • Земля втішена увагою. Однак запевняє, що готуватися до неї не потрібно. Все одно усі там колись будуть.
  • Бенджамін Баттон прибуде до Києва з офіційним візитом. Він запевняє, що готовий оскаржити слова Кличка про "чим старша людина, тим більше їй років".

 

Автор: Мар'яна Бекало