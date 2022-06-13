Князівське весілля на передовій: на Донеччині одружилися дві пари військовослужбовців

В одному з міст Донеччини одружилися одразу 2 пари військовослужбовців. Вони покохали одне одного на фронті.

Весілля відбулося 12 червня, на Трійцю. Шлюб військових зареєстрував командир бригади.

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На Донбасі побралися 2 пари військових

На Трійцю в одному з міст Донеччини одружилися 2 пари військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Обидві пари наречених зустрілися та покохали одне одного на фронті.

Вони вирішили поєднати свої долі в районі ведення бойових дій. За законом воєнного часу шлюб засвідчив та зареєстрував командир Князівської бригади полковник Олександр Охріменко. Також він вручив молодятам весільні подарунки та квіти.

Шановні мої бойові побратими! Насправді це велика честь для мене сьогодні засвідчити ваше бажання стати родинами. Ваше кохання народилося у надзвичайно важкий для нашої держави час. Та кажуть, у найважчі часи народжуються найсильніші,

– зауважив полковник.

Охріменко додав, що він впевнений, що почуття закоханих, переживши випробування війною, з легкістю здолають всі життєві негаразди.

"Від себе особисто та від особового складу нашої Князівської бригади бажаю вам щастя, шановні молодята, взаємоповаги та взаєморозуміння. Народіть нам славних козаків та козачок, які стануть славним продовженням козацьких родів!", – підсумував командир Князівської бригади.

Дивіться фото з весілля на передовій / Фото 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

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На весіллі були й коровай, і перший шлюбний танець

Таїнство вінчання для наречених провели капелани 14 ОМБ отці Ігор та Юрій. Наприкінці церемонії вони поблагословили молодят на довге та щасливе життя і вручили ікони.

Наречені приймали вітання та подарунки від голови місцевої ВЦА, побратимів і друзів, які прийшли розділити з ними святкову і радісну мить. Як і в мирні часи, на фронтовому весіллі були й перший весільний танець, і коровай, і фотосесія.

"Бажаємо щастя, наші молодята! Життя триває! Віримо в ваше кохання і в нашу Перемогу! Слава Україні!", – підсумували в 14 ОМБ імені князя Романа Великого.

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