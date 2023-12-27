Презент на мільйон: ексголову Верховного суду визнали винним у незаконному одержанні подарунка
Печерський райсуд Києва визнав колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.
Суд зобов'язав Князєва сплатити штраф та конфіскував подарунок.
Дивіться також Ексглаву Верховного Суду Князєва залишили під вартою і зменшили розмір заставиЗауважте! Згідно із Законом "Про запобігання корупції", суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.
Натомість, як повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, Князєв, порушуючи цю заборону, отримав подарунок у вигляді оренди квартири за суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.
Мова про площу квартири 133 квадратних метри на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць.
Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2550 гривень та конфіскував подарунок у розмірі 906 600 гривень,
– ідеться у повідомленні.
Що відомо про справу проти Князєва
- У травні САП та НАБУ повідомили про викриття "масштабної корупції" у Верховному Суді. Голові ВС Всеволоду Князєву та його спільнику – адвокату оголосили підозри в отриманні хабаря.
- Між керівництвом Верховного Суду й людьми, які хотіли "розв'язати питання" в суді, працювало посередником адвокатське об'єднання.
- Слідчі виявили низку контактів одного з власників цього об'єднання із власником фінгрупи "Фінанси та кредит", співголовою якої називають Костянтина Жеваго.
- ВС розглядав справу щодо права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo і вирішив залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям.
- Правоохоронці "спіймали на гарячому" передання другої частини хабаря, тоді ж і затримали Князєва.