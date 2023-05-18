Ексголові Верховного Суду Князєву обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі. Його взяли під варту з правом внесення застави.

Розмір застави становить 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд пізно ввечері 18 травня.

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Тримання під вартою або електронний браслет

Відповідно до ухвали суду, Всеволод Князєв перебуватиме до 14 липня 2023 року під арештом. Однак при внесенні застави у розмірі 107 мільйонів 360 тисяч гривень ексголова Верховного Суду зможе вийти з-під варти, але при цьому буде зобов'язаний носити електронний браслет.

Адвокат Князєва Володимир Клочков заявив, що ексголова Верховного суду не погоджується із запобіжним заходом і в понеділок 22 травня подаватиме апеляцію.

Водночас сторона обвинувачення просила призначити альтернативну заставу у розмірі 150 мільйонів гривень, пояснюючи це тим, що не знайшли у Князєва частини хабаря, в утриманні якого його підозрюють. Мова йде про близько 900 тисяч доларів. Представники САП та НАБУ відзначили під час засідання, що ексголова Верховного Суду може використати ці кошти для того, аби втекти за кордон та сховатися від правосуддя. Однак адвокат Князєва переконує, що той уже здав усі свої закордонні паспорти.

Справа Князєва: головне