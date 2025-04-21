Ексглава розвідки Британії сказав, яку важливу місію в Україні може виконати "коаліція охочих"

"Коаліція охочих" на чолі з Францією та Великою Британією працюють над миротворчою місією на території України. Більш ймовірним було б забезпечення прикриття з повітря.

Однак це можливо лише за умови надання конкретних безпекових гарантій для України. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній глава британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав.

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Лише за умови гарантій безпеки

Річард Дірлав зазначив, що фронт між російськими та українськими військами дуже довгий. Якщо говорити про військові підрозділи, які б патрулювали цей рубіж, то, за деякими оцінками, потрібно 200 тисяч осіб. Зараз складно уявити, яким було б розгортання на місцях. Росіяни точно не хочуть розміщення військ країн НАТО.

Якщо хтось намагається робити припущення і думати про те, що може бути практично здійснено, то я вважаю, що більш ймовірною можливістю було б забезпечення прикриття з повітря. Однак лише за умови надання конкретних гарантій безпеки для України. Це може бути здійснено. Але навіть це важко уявити,

– припустив він.

Потрібно розуміти, чи було б це взаємодією з НАТО, чи це будуть окремі країни, які працюють не під командуванням Альянсу. За словами ексглави розвідки Британії, союзники можуть взяти на себе завдання прикриття неба над Україною. Це стало б величезною гарантією безпеки для нашої держави і мало б важливе стратегічне значення. Однак це неможливо без припинення вогню.

Поки невідомо, до чого призведуть численні дискусії щодо розміщення миротворців в Україні. Однак у червні в Гаазі відбудеться саміт НАТО, після якого ставатиме зрозуміло, які плани та стратегії будуть обговорюватися, що насправді планується на майбутнє.