На Миколаївщині детонувала ворожа морська міна: момент вибуху потрапив на відео

У вівторок, 27 грудня, на узбережжі курортного села Коблево у Миколаївській області здетонувала морська міна. Вибухівку до берега прибив шторм.

Цю знахідку виявили Миколаївські поліцейські. Як відомо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Момент вибуху потрапив на відео

Поліцейський Миколаївської області Сергій Шайхет опублікував запис з камери спостереження. На відео видно, що міна здетонувала поряд із будинком. Уламки вибухівки розлетілись по периметру.

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Шайхет наголошує, що таких небезпечних предметів наразі дуже багато, тому громадян закликають бути пильними й не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

У разі виявлення вибухівки або будь-якого іншого небезпечного предмета, одразу телефонуйте на 102.

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