У Коблевому військові спіймали пару диверсантів: вже свідчать про власні злочини

На Миколаївщині українські військові затримали двох диверсантів. Наразі їх допитують.

Затримати двох диверсантів вдалось 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Росія намагалася захопити Миколаїв та оточити інші міста в області.

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ЗСУ захистили Миколаїв

Бомбардувати Миколаїв російські війська почали ввечері 25 лютого й продовжили вночі. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім о 4:20 сказав, що українські військові мужньо відстояли Миколаїв. Збройні сили України застосували протиповітряну оборону.

Також повідомляли про висадку окупаційного десанту в Очакові. Проте українська армія змогла цьому запобігти.

Нещодавно говорив із мером міста, він сказав, що десанту там немає. Міст підривали, не знаю, чи це пов'язано зі збиттям десантного літака, але наразі висадки в області немає. Ніхто до нас не іде,

– розповів Віталій Кім.

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