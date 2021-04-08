Транзит російського газу створює подушку безпеки для України, – Коболєв

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україні невигідно припиняти транзит газу з Росії. Питання не стільки у фінансовій вигоді, яку отримує бюджет України, а у безпековій.

Щорічно Україна отримувала 3 мільярди доларів від транзиту російського газу в Європу. Наразі сума прибутку дещо знизилася, але все одно залишається великою.

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По-перше, як пояснює Коболєв, через фінансову вигоду. Торік Україна отримала від "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів за транзит. А це приблизно до 1,5% ВВП країни. Втім, він зазначає, що справа не стільки у грошах, скільки у безпеці.

Ми вважаємо, що транзит російського газу по території України створює для нас, як для країни, певну подушку безпеки у військовому плані,

– заявив Коболєв.

Повноцінна або масштабна військова операція проти України для Росії наразі є дуже дорогим задоволенням, за словами очільника "Нафтогазу". Військова операція вплине на обсяги транзиту і вдарить по виручці "Газпрому". Після слідує порушення великої кількості міжнародних договорів, підписаних Росією.

Переклад транзиту російського газу з території України на інші газопроводи означає, що "подушка безпеки" для України просто зникне. "Відповідно, це кардинально підвищує наші ризики, в першу чергу у військовому плані. А вже економічні, фінансові ризики в даній ситуації, з нашої точки зору, є другорядними", – зазначив Коболєв.

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