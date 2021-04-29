Не маю наміру влаштовувати цирк, залишаю ключі Вітренку, – Коболєв

Андрій Коболєв перед тим, як залишити посаду глави "Нафтогазу" зробив декілька заяв. Зокрема, що не згоден з рішенням Кабміну, але не має наміру підставляти компанію.

Він зазначив, що 29 квітня – останній день його роботи у НАК. За словами підприємця, це були "насичені 7 років 1 місяць і 3 дні перетворення неможливого у досяжне".

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Не згоден з рішенням Кабміну

Андрій Коболєв пояснив, що вважає зайвим озвучувати перелік здобутків "Нафтогазу" за цей час.

Водночас наголосив, що має претензії до рішення Кабміну: "Не у частині звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

Важливо пояснити. Я не маю наміру влаштовувати цирк та підставляти під удар Нафтогаз. Зараз основне завдання команди – зберегти динаміку роботи, яка встановилася у нас протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи,

– зауважив він.

Підприємець додав, що залишає ключі від кабінету Юрію Вітренку.

"Остання приємність, яку дозволив собі як очільник Нафтогазу, – підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі", – підсумував Андрій Коболєв.

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