Мобілізацію продовжили до 2025 року: кого призвуть на службу

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року. Відтак, військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати на службу.

Про це повідомляє 24 Канал на чинний закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Кого можуть призвати на службу і як відбуватиметься мобілізація – читайте далі.

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Кого можуть призвати на службу

Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Так, призвати на службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби, та не мають права на відстрочку чи бронювання.

Довідка. Військовозобов'язаними вважаються чоловіки, які служили в армії чи закінчили військовий навчальний заклад. Особи від 18 до 25 років є призовниками та можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Призовниками також є всі громадяни, які стоять на обліку в ТЦК.

Кардинальних змін щодо призову на службу наразі немає. Тому, згідно з чинним законодавством, усі чоловіки, яких військово-лікарська комісія визнала придатними, можуть бути мобілізовані.

Загалом, мобілізувати можуть наступні категорії громадян:

чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо вони мають досвід військової служби, вважаються придатними до служби (пройшли ВЛК), а також якщо їх знято з військового обліку, але визнано придатними під час воєнного стану;

чоловіків 25 – 60 років, якщо у них немає досвіду і вони визнані медкомісією придатними до служби, а також якщо у них раніше був статус "Обмежено придатний" під час воєнного стану через стан здоров'я.

Водночас варто зауважити, що у процесі мобілізації чоловіків віком від 50 років є деякі зміни. Військовозобов'язаних такого віку можуть призвати на службу лише за наказом Генштабу ЗСУ – він повинен бути на кожного громадянина.