Хто у США здатен натиснути на Трампа

Поведінка Дональда Трампа та його команди під час зустрічі з Володимиром Зеленських шокувала людей по всьому світу. Проте, яку б позицію не мав президент США, вона корегується американцями.

В етері 24 Каналу політолог Олег Саакян та директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський розповіли, хто може вплинути на дії Трампа та як американці ставляться до України.

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Хто має вплив на Трампа

Один із найбільших впливів на Дональда Трампа мають американці, які зробили його президентом. До слова, тисячі американців засудили дії свого президента та висловлюють підтримку Україні. Також на американського президента впливають спонсори Республіканської партії.

У цьому частина відповіді, бо Республіканська партія – це не тільки Трамп, а ще й сенатори та конгресмени. І це вкрай важливо,

– зазначив Саакян.

Директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки сказав, що рівень підтримки України у США потужний. Зокрема, минулого тижня у різних штатах відбувалися мирні демонстрації.

До третьої річниці повномасштабної війни у штаті Алабама було організовано три великі віча. У Південній Дакоті 150 людей вийшли й агітували. У республіканському штаті Огайо сам губернатор видав прокламацію, що цілий місяць буде названий на честь української спадщини.

Багато реакцій я чув навіть на республіканських консервативних ютуб каналах. Вони розуміють, що підтримка України – важлива. Навіть сам колишній віцепрезидент Трампа за першої каденції – Майк Пенс протягом цілого тижня у соцмережах висловлював підтримку Україні,

– додав Добрянський.

До слова, ветеран США опублікував у TikTok емоційне відео, у якому обурився та розплакався через те, що під час переговорів між Трампом та Зеленським у Білому домі, блогер Брайан Гленн дорікнув українському лідеру за те, що він не носить костюм.

Акторка з серіалу "Всі жінки відьми" Алісса Мілано висловила підтримку українцям після зустрічі Зеленського та Трампа. Вона закликала всіх співчутливих громадських діячів, мільярдерів, посадових осіб, усіх світових лідерів і людей світу, які вірять у демократію, допомогти подолати це божевілля.