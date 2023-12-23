Секретар Ради безпеки Ніколай Патрушев, начальник генерального штабу Росії Валєрій Герасимов та міністр оборони Сєргєй Шойгу – люди, які не становлять загрозу для пересічних громадян країни-агресорки.

Окупантам слід боятися тих, хто може обікрасти кожного росіянина з ніг до голови. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко назвав 24 Каналу імена двох російських урядовців, які здатні на такі злочини проти власного населення.

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Кого росіянам варто боятися

Міністерство фінансів Росії планує використати 40 трильйонів рублів громадян для інвестицій в економіку. Там планують залучити заощадження росіян, які наразі перебувають на руках в населення або не беруть участь в активних інвестиційних програмах.

А навіщо громадянам зайві гроші? Від цього відбувається всяка розпуста. Як сказав класик: "Громадяни, здавайте валюту". Коли мовиться про обмеження свободи, то в кінцевому результаті справа обов'язково доходить до "свободи від грошей",

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Саме російський міністр фінансів Антон Сілуанов та голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна доберуться до кожної кишені громадянина Росії – це серйозні вороги для жителів країни-агресорки. Оскільки посадовці намагаються тримати російську економіку на "плаву", тому знають про кожну копійку росіян.

"Хоча вони вважаються системними лібералами та фашистами з людським обличчям – вони якраз ефективні. Тому росіянам доведеться дізнатися про свою країну багато нового", – підкреслив Ігор Яковенко.

Новини Росії: головне

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