Кого вдалося повернути з полону: у ГУР розкрили деталі

9 червня відбувся новий обмін полоненими. Серед звільнених військових є бійці всіх підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Прикордонної служби та спеціальної служби транспорту. Усі, хто повернулися додому, є представниками рядового та сержантського складу.

Додому також повернулися захисники Маріуполя. Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Хто з бійців повернувся додому 9 червня

У понеділок пройшов перший етап обміну, про який Україна та Росія домовилися в Стамбулі. Поступово сторони мають обміняти "всіх на всіх". Наразі до України приїхали звільнені військовослужбовці віком до 25 років.

Це результат наполегливої роботи Президента України, переговорної команди та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,

– йдеться в повідомленні.

Україні вдалося звільнити з російського полону представників Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Також цього разу додому повернулися захисники Маріуполя, яких Росія поневолила понад три роки тому. Обмін триватиме далі, в межах досягнутих домовленостей.

Додому повернулися полонені українські захисники / Фото Координаційний штаб з питань полонених

Першочергово до України планують повернути молодих бійців, важкопоранених та тяжкохворих бранців. Окремо Україна домовляється про репатріацію тіл загиблих українських військових.

Звільнених військовополонених забезпечать всім необхідним. Вони знову матимуть документи, належне грошове забезпечення за весь час у неволі та пройдуть курс медичної реабілітації.

Координаційний штаб з питань військовополонених повідомив, що це був 66 обмін полоненими. Остаточну кількість людей, яких вдалося звільнити з полону, оприлюднять після завершення обмінного процесу.