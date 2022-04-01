У кого знайдемо понад 3 одиниці – позбавимо субсидій, – Кім пожартував про техніку окупантів

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім протягом повномасштабної війни уже став героєм багатьох мемів. Цього разу очільник Миколаївщини пожартував про захоплену цивільними українцями військову техніку окупантів.

Кумедне "попередження" Кім опублікував на своїй офіційній сторінці у телеграмі 1 квітня. Голова Миколаївської ОВА пожартував, що тих мешканців області, у кого назбирається надто багато техніки окупантів, позбавлятимуть субсидій.

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Хто не здаватиме воєнну техніку, "залишиться без субсидій"

Верховна Рада 1 квітня ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає грошову винагороду за добровільно передану ЗСУ бойову техніку держави-агресорки. Так, тепер офіційно можна отримати:

за літак або корабель ворога – 1 мільйон доларів;

танк – 100 тисяч доларів;

бронетранспортер – 50 тисяч доларів тощо.

Беру 10% за послуги посередника. Порядність гарантую. У кого знайдемо понад 3 одиниці (ворожої техніки – ред. 24 канал) – позбавимо субсидії,

– пожартував Віталій Кім.

Винагорода за добровільну передачу ЗСУ бойової техніки ворога / Інфографіка Інформаційний хаб "Слуга народу"

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