Кого з претендентів на посаду прем'єра виділяє Зеленський: коментар експерта

Досі залишається загадкою ім'я людини, яка займе крісло прем'єр-міністра України. Проте, за словами експертів, сам Володимир Зеленський виділяє серед всіх претендентів Олексія Гончарука.

Зараз Гончарук обіймає посаду заступника глави Офісу Президента з питань економічного розвитку та продовження реформ.

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Кого виділяє Зеленський на посаду прем'єра?

На це питання відповів фінансовий експерт Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу.

"Я знаю, що пан Зеленський виділяє серед всіх претендентів Гончарука. Якщо це так, то йому варто дати шанс самому сформувати уряд і обрати собі людей в команду, а не нав’язати когось", – сказав Фурса.

Єдиний недолік Гончарука – це його вік – 35 років, він занадто молодий. Адже можливо він не має певного політичного впливу і тому йому можна нав’язати певну думку. Це буде проблема. Якщо йому, наприклад, призначать віце-прем’єра людину з оточення Коломойського, то тоді всі будуть знати, що та людина головний і всі питання вирішуватимуть з ним,

– наголосив експерт.

Зазначимо, що журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них: Владислав Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус.



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Фурса зазначив, що кожен з цих 5-ьох претендентів на крісло прем’єра достойний того, аби займати таку посаду. "Якщо кожному з цих людей дати можливість самому сформувати уряд, то це міг би бути найкращих уряд в історії України. Вони всі грають на "світлій" стороні", – додав він.

Експерт наголосив, що зараз найбільшим ризиком є не обрання самої людини на посаду прем’єра, а те, хто за ним стоятиме.

Які найголовніші завдання має виконати прем’єр?

Фурса вважає, що потрібно провести структурні економічні реформи: з однієї сторони, це декомунізація, цінова регуляція та ринок землі, а з іншої – це боротьба з корупцією.

За його словами, декомунізація в економіці – це найперше і найголовніше, що має зробити уряд.

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Експерт також додав, що йому б хотілося, аби на посаді в.о міністра охорони здоров’я залишилися Уляна Супрун, а міністром фінансів – пані Маркарова.



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